Boxe: è morto Nino Benvenuti

È morto Nino Benvenuti, leggenda dello sport italiano, campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d’oro a Roma 1960. Lo apprende l’ANSA in ambienti sportivi.

Giovanni “Nino” Benvenuti è stato uno dei più grandi pugili italiani di sempre, icona dello sport nazionale e internazionale.

Nato il 26 aprile 1938 a Isola d’Istria, oggi in Slovenia, è cresciuto in un contesto familiare umile, iniziando presto la carriera nel pugilato dilettantistico. Il suo talento cristallino lo ha portato alla ribalta mondiale quando, alle Olimpiadi di Roma 1960, vinse la medaglia d’oro nei pesi welter, ricevendo anche la Coppa Val Barker come miglior pugile tecnico dei Giochi.

Passato al professionismo nel 1961, Benvenuti ha rapidamente scalato le classifiche internazionali, diventando campione del mondo dei pesi superwelter nel 1965. Tuttavia, è con il titolo mondiale dei pesi medi che ha scritto le pagine più celebri della sua carriera. Il 26 aprile 1967, al Madison Square Garden di New York conquistò la cintura WBA e WBC battendo il campione Emile Griffith in un leggendario match. I due si affrontarono altre due volte, dando vita a una delle rivalità più affascinanti del pugilato.

La sua carriera conta 82 incontri, con ben 65 vittorie (di cui 31 per KO), 1 pareggio e 7 sconfitte. Dopo il ritiro nel 1971, Benvenuti ha continuato a essere un volto noto nel panorama sportivo e televisivo italiano, dedicandosi anche all’attività imprenditoriale e alla promozione dello sport.

Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame e celebrato come uno degli atleti più amati e rispettati nella storia dello sport italiano.

