Futsal femminile, storica promozione: la Soccer Altamura centra la Serie A

La Soccer Altamura ha conquistato la promozione in Serie A Femminile superando il Pero con il punteggio di 3-1 nella finale dei playoff disputata al PalaSavena di Cesena. Per il club pugliese si tratta di un traguardo storico, frutto di una stagione costruita con continuità e determinazione.

L’approccio alla gara è stato subito positivo per le biancorosse, che nei primi minuti hanno mantenuto il controllo del gioco e si sono rese più volte pericolose sotto porta. Difonzo ha colpito un palo in avvio, mentre Ferreira si è fermata sull’uscita del portiere avversario. Dopo aver contenuto un tentativo del Pero con un intervento di Luzi, l’Altamura ha trovato il vantaggio al 17’: recupero palla di De Marco a metà campo, assist per Betinha Costa che ha battuto Lanza con una deviazione ravvicinata.

Nel finale di primo tempo e nei primi minuti della ripresa, la formazione pugliese ha continuato a creare occasioni, trovando però sulla sua strada una Lanza attenta. Al 4’ della ripresa è arrivato il pareggio del Pero con Giuliano, abile a sfruttare una palla persa e a infilare Luzi in uscita. La reazione dell’Altamura è stata immediata: meno di un minuto dopo, Betinha Costa ha finalizzato uno scambio con Castro riportando in vantaggio le sue.

All’11’, il gol del definitivo 3-1 firmato da Castro su azione da corner ha messo in discesa la gara. Il Pero ha provato a rientrare con il portiere di movimento, ma l’Altamura ha difeso con ordine e ha sfiorato il poker con Ferreira, che ha colpito il palo a porta sguarnita. Nel finale, le pugliesi hanno gestito il vantaggio e atteso il suono della sirena.

Con questa vittoria, la Soccer Altamura ottiene una storica promozione e rappresenterà la Puglia nel massimo campionato nazionale di futsal femminile.

