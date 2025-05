Fasano, Coppa Selva: auto sbatte su guardrail a tutta velocità (video)

Attimi di grande tensione durante la 66a edizione della Coppa Selva di Fasano, tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, disputata sulle strade pugliesi.

Una vettura in gara, la numero 75, ha perso aderenza in curva finendo in testacoda e schiantandosi contro il guardrail a pochi metri dall’area riservata al personale addetto alla corsa. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il sistema di protezione a bordo pista ha efficacemente attutito l’impatto, impedendo conseguenze più gravi. Le immagini dell’accaduto mostrano chiaramente la dinamica dell’incidente e la reazione immediata degli spettatori, visibilmente preoccupati.

Il veicolo, danneggiato in modo evidente, è stato successivamente rimosso grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza e del personale tecnico presente sul percorso.

Nonostante il grande spavento, la manifestazione è proseguita regolarmente, con l’organizzazione che ha ribadito l’attenzione costante verso le misure di sicurezza adottate lungo il tracciato.

