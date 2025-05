Boxe, il tarantino Nino Rossetti cerca il titolo EBU Silver

Mercoledì 28 maggio, il pugile 24enne affronterà il francese Natchoo ad Agde, in Francia

Giovanni “Nino” Rossetti, peso medio della Quero-Chiloiro, si prepara a vivere il match più importante della sua giovane carriera: il 28 maggio, ad Agde, nel Sud della Francia, affronterà il campione in carica Diego Natchoo per il titolo EBU Silver.

Per Rossetti, ventiquattro anni e già alla sua diciottesima apparizione da professionista, si tratta di una vera e propria prova di maturità sul ring internazionale. L’atleta tarantino, che nel 2019 aveva conquistato da dilettante il titolo italiano assoluto, è approdato tra i pro subito dopo, e da allora ha messo insieme 14 vittorie (6 per KO) e 3 sconfitte.

Tra i suoi successi più rilevanti, spiccano la vittoria per KO alla terza ripresa contro Jan Helin, che gli è valsa il titolo mondiale giovanile UBO Youth, e la conquista del titolo italiano dei pesi medi, ottenuta nel 2022 battendo per KO tecnico all’ottava ripresa l’esperto Carlo De Novellis. In carriera ha affrontato anche l’imbattuto Samuel Nmomah nel match per il titolo internazionale silver WBC.

Quella contro Natchoo, 32enne di grande esperienza, sarà una sfida impegnativa. Il pugile francese vanta 30 vittorie (10 prima del limite), 3 sconfitte e 5 pareggi, è stato campione IBO continentale e ha indossato per ben sei volte la cintura di campione di Francia. Attualmente è 75esimo nel ranking mondiale.

A preparare Rossetti nella palestra di via Emilia a Taranto sono stati il maestro Cataldo Quero e il tecnico Francesco D’Arcangelo, che lo affiancheranno anche a bordo ring in Francia. La preparazione è stata intensa e costante, segno della determinazione con cui il pugile italo-cubano ha affrontato questo importante percorso.

Il titolo EBU Silver, riconoscimento di prestigio nel panorama europeo, rappresenta per Rossetti un possibile trampolino verso palcoscenici ancora più importanti della boxe internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author