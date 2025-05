Playoff Serie C, Cerignola-Atalanta U23 2-2: ofantini in semifinale

Per l’accesso alla finale che vale la promozione in Serie B, i gialloblù se la vedranno con il Pescara

Con una prestazione dai due volti e un finale palpitante, il Cerignola conquista l’accesso alle semifinali dei playoff di Serie C, eliminando l’Atalanta U23 al termine di un confronto teso e ricco di emozioni.

Il pareggio per 2-2 nella gara di ritorno (andata 0-0), disputata al Monterisi, consente alla formazione di Giuseppe Raffaele di passare il turno in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Il match si apre con un episodio controverso al 3’: il portiere Greco viene inizialmente espulso per un intervento su Vlahovic, ma l’arbitro Madonia torna sui suoi passi dopo revisione al VAR. Al 12’, è Ceresoli a sbloccare il punteggio con una splendida conclusione dalla distanza, portando in vantaggio gli ospiti. L’Atalanta U23 prende fiducia, sfiorando più volte il raddoppio con Gyabuaa e Cassa, ma l’Audace riesce a resistere e chiude il primo tempo sotto di una rete.

La ripresa si trasforma in una battaglia sportiva. I cambi operati da Raffaele, in particolare gli ingressi di Achik e Volpe, cambiano l’inerzia della gara. Al 69’ è Salvemini a trovare il pareggio su assist di un ispiratissimo Achik. La squadra pugliese, rinvigorita, completa la rimonta quattro minuti dopo con Volpe (73’) che devia in rete sul primo palo un calcio d’angolo battuto proprio da Achik.

Nel finale succede di tutto: l’Atalanta U23 sfiora il pari con Cassa e Gyabuaa, ma trova il 2-2 solo all’86’ con Vavassori, abile a sfruttare una deviazione fortuita per insaccare. Il VAR conferma la regolarità della rete, ma con il pareggio è il Cerignola ad accedere al turno successivo. In semifinale, i gialloblù affronteranno il Pescara, in un duello che promette altre emozioni.

CERIGNOLA-ATALANTA 2-2

RETI: 12’ Ceresoli (A), 69’ Salvemini (C), 73’ Volpe (C), 86’ Vavassori (A)

CERIGNOLA 352: Greco; Martinelli, Gonnelli, Visentin (46′ Romano); Coccia, Tascone (56′ Achik), Capomaggio, Bianchini (46′ Mcjannet), Russo (85′ Sainz-Maza); Cuppone (56′ Volpe), Salvemini. Panchina: Saracco, Fares, Ligi, D’Andrea, Velasquez, Nicolao, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele.

ATALANTA U23 3421: Vismara; Del Lungo, Obric (75′ Vavassori), Ceresoli; Bergonzi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; De Nipoti, Cassa (86′ Lonardo); Vlahovic (86′ Alessio). Panchina: Pardel, Dajcar, Tornaghi, Berto, Pounga, Masi, Comi, Ghislandi, Artesani, Riccio, Navarro. All. Modesto.

ARBITRO: Dario Madonia (Palermo). Assistenti: Stefano Franco (Padova) e Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2). Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata). VAR: Niccolò Baroni (Firenze). AVAR: Gianluca Renzi (Pesaro).

AMMONITI: Martinelli, Capomaggio, Sainz-Maza (C).

NOTE: recuperi 2’/4’. Angoli 5-2. Spettatori: 3.441.

