Europa League, trionfa il Tottenham: 1-0 al Manchester United

Dopo 41 anni, il Tottenham torna a conquistare un trofeo europeo. Gli Spurs di Ange Postecoglou vincono l’Europa League 2024/2025, superando per 1-0 il Manchester United nella finale disputata al San Mamés di Bilbao.

Una vittoria che consente al club londinese non solo di riportare in bacheca un titolo continentale (il primo dal trionfo in Coppa UEFA nel 1984), ma anche di staccare il pass per la prossima Champions League, riscattando una stagione deludente in Premier League.

La gara si apre con ritmi intensi e pressing alto da entrambe le parti. Lo United va vicino al vantaggio con Diallo, ma è il Tottenham a sbloccare il match al 42’ grazie a una conclusione di Johnson deviata sfortunatamente da Shaw, che beffa Onana con una parabola imparabile. Una deviazione decisiva che si rivela l’episodio chiave della serata.

Nella ripresa la squadra di Erik ten Hag alza il baricentro alla ricerca del pareggio, ma il Tottenham si chiude con ordine, contenendo gli attacchi avversari. Determinanti, nel finale, un salvataggio sulla linea di Van De Ven e una parata prodigiosa di Guglielmo Vicario nei minuti di recupero, che blindano il risultato e consegnano il trofeo alla formazione londinese.

Per il Tottenham si tratta di un successo storico, che riporta il club ai vertici del calcio europeo e corona il progetto tecnico guidato dall’allenatore australiano. Per il Manchester United, invece, sfuma la possibilità di chiudere con un trofeo una stagione segnata da alti e bassi.

