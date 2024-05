Santeramo, 17enne muore colpito da un fulmine

SANTERAMO – Un diciassettenne ha perso la vita perché colpito da un fulmine durante il temporale scoppiato questo pomeriggio.

Il giovane, insieme al padre, stava facendo pascolare del bestiame quando è stato sorpreso da un violento temporale nel corso del quale è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Dopo essersi rialzato per qualche minuto, pare si sia accasciato nuovamente in arresto cardiaco. Sul posto immediato l’intervento del 118 ma per il ragazzo non c’era più niente da fare.

