US Lecce, salta il corteo della squadra col pullman scoperto

Lecce – Le avverse condizioni del tempo hanno negato alla squadra di poter festeggiare con i propri tifosi nel centro cittadino. Era previsto infatti il corteo giallorosso con il pullman scoperto sul quale sarebbe stata presente tutta la squadra: il pullman sarebbe partito dallo stadio di Via del Mare per poi raggiungere piazza Sant’Oronzo ma la pioggia ha portato la società a decidere di annullare il corteo anche per motivi di sicurezza pubblica.

