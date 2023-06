Lecce, ad un passo il ritorno in giallorosso di Pongracic

Dopo aver annunciato l’allenatore, il Lecce è pronto a tuffarsi a capofitto sul calciomercato estivo. Sembra infatti ad un passo il ritorno in Salento di Marin Pongracic, difensore croato già a Lecce scorso anno grazie alla formula del prestito. Ora pare sia tutto pronto per l’acquisto a titolo definitivo dal Wolfsburg, club proprietario del cartellino. 9 le presenze raccolte in stagione dal classe ’97, infortunatosi gravemente alla caviglia destra ad inizio gennaio (trauma distorsivo con lesione di primo grado del legamento anteriore tibio- peroneale).

