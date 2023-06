Pavarese a Barletta, primo briefing di mercato con Dimiccoli

BARLETTA – Si comincia a lavorare sul mercato in casa Barletta Calcio. L’ufficializzazione di Luigi Pavarese come responsabile dell’area tecnica avvia definitivamente il progetto biancorosso, che passerà dalle scadenze contrattuali del 30 giugno sia per i calciatori che hanno concluso al Puttilli la stagione 22/23, sia per gli obiettivi imminenti della dirigenza.

Operazioni che verranno effettuate in collaborazione con Ciro Ginestra. Il tecnico di Pozzuoli ha definito gli accordi con il Barletta e verrà ufficializzato sabato, al termine del suo contratto con l’Altamura. L’allenatore campano farà affidamento sul suo 3-5-2, base di partenza per le trattative già avviate. I biancorossi si stanno muovendo per i primi nomi dell’organico. Occhi puntati sui fedelissimi di Ginestra che l’hanno seguito ad Andria e Altamura, ma anche sul parco giocatori di Pavarese, che potrebbe attingere anche da nuovi contatti in Campania.

Massima attenzione rivolta agli under: la dirigenza avrebbe messo nel mirino un classe 2005 già con esperienza nel girone H di Serie D: gli indizi porterebbero al barlettano Giuseppe Venanzio, in forza all’Altamura nella scorsa stagione.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp