Bari 2024, donne e giovani nella lista di Forza Italia

BARI – Il 50 per cento sono donne e tantissimi ragazzi, molti anche alla prima esperienza. Si definiscono “nuove energie” i candidati che Forza Italia lancia per la competizione elettorale dell’8 e 9 giugno prossimo. A poche ore dalla chiusura delle liste, il partito nato nel 1994 da Silvio Berlusconi, presenta coloro i quali si contenderanno gli scranni di Palazzo di città e quelli dei cinque Municipi baresi, a supporto del candidato sindaco unitario di centrodestra, Fabio Romito. Ad aprire l’appuntamento in una assolata domenica di maggio, il numero uno del partito del capoluogo, Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, e il fratello d’Italia, Filippo Melchiorre, a dimostrazione – dicono – che la “coalizione c’è ed è sana”.

L’incontro è servito anche per fare il punto sul programma che incentra tutto su una città pulita, sicura e ordinata. Oltre alla lista per il Comune, Il sostegno degli azzurri va tutto al candidato presidente del IV Municipio, il forzista Matteo Colapietro

