Serie C, playoff: solo un ko nel 2024 per il Vicenza

Il Vicenza è l’avversario del Taranto nel primo turno dei playoff nazionali. Il 2024 da urlo della squadra allenata da Stefano Vecchi li rende una minaccia seria per i rossoblu: una sola sconfitta nell’anno solare attuale. I biancorossi approdano in riva allo jonio forti di sedici turni senza subire sconfitte, l’ultima risale al 20 gennaio con il Lumezzane (2-1). Questo rendimento ha permesso al Vicenza di piazzarsi al terzo posto nella classifica del Girone A di Serie C, anche se le ambizioni della vigilia erano ben diverse.

Il modulo. Vecchi ha principalmente adottato il modulo 3-4-1-2 nelle ultime partite, anche se a volte ha optato per il 3-4-2-1, schierando due trequartisti a supporto della punta. La difesa del Vicenza, composta da Golemic, Cuomo e Laezza, è un punto di forza grazie all’esperienza e all’affidabilità del terzetto titolare. Ronaldo ha dettato i tempi di gioco a centrocampo per gran parte della stagione, affiancato da Tronchin, un giocatore duttile e di temperamento. Della Morte, dalle doti estrose e dai piedi vellutati, farà da collante tra il centrocampo e l’attacco.

La minaccia. In avanti, Miceli e compagni dovranno affrontare la minaccia Ferrari, attuale capocannoniere del Vicenza con tredici reti segnate. La sfida si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre determinate a raggiungere il successo nei playoff nazionali.

