Basket B2/M, Dinamo Brindisi: vittoria di carattere a Benevento

La Dinamo Brindisi torna al successo imponendosi con il punteggio di 62-77 sul campo della Miwa Cestistica Benevento nell’anticipo della quarta giornata di ritorno. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che rilancia le ambizioni della squadra brindisina nel campionato.

Protagonista assoluto della serata Darius Stonkus, autore di una prestazione straordinaria con 30 punti (8/10 da due, 4/7 da tre) e una valutazione di 30, trascinando i suoi in una gara combattuta. La svolta è arrivata nell’ultimo quarto, dove la Dinamo ha costruito un parziale decisivo di 10-0, grazie a una difesa solida e a un attacco corale, testimoniato dai 17 assist di squadra.

La partita si apre con un buon avvio della Dinamo (6-10), ma l’uscita di Pulli per falli complica i piani brindisini. Benevento ne approfitta, piazzando un parziale di 12-0 e chiudendo il primo quarto avanti 13-10. Nel secondo periodo i padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio di +8 (18-10), prima che Jovanovic e Greco, supportati da un incontenibile Stonkus, riportino Brindisi in partita. Il libero di Datuowei sancisce il sorpasso (23-24) e i brindisini chiudono il primo tempo in parità (33-33).

Nel terzo quarto la Dinamo soffre a rimbalzo e deve limitare l’utilizzo di Pulli, condizionato dai falli, ma riesce comunque a mantenere un leggero vantaggio grazie a un gioco da tre punti di Calò (51-54). Nell’ultimo periodo, la Dinamo prende definitivamente il controllo: una difesa impenetrabile e un attacco efficace portano gli ospiti al massimo vantaggio di +17, archiviando il match con un meritato successo.

La Dinamo ora si prepara all’ultimo impegno del 2024: sabato 21 dicembre alle ore 18, al Palazumbo, sfiderà il CJ Taranto per chiudere un anno sportivo straordinario.

Benevento-Dinamo Brindisi 62-77

(13-10, 33-33, 51-54, 62-77)

Cestistica Benevento: D’Antonio 8, Rianna 5, Caridà 12, Ordine 11, Ndour 14, Iommelli 6, Miraglia 6. All. Parrillo.

Dinamo Brindisi: Stonkus 30, Jovanovic 9, Calò 6, Di Ianni 9, Beltadze 9, Datuowei 7, Pulli 4, Greco 3. All. Cristofaro.

Arbitri: Anselmi (Bari), Sacco (Salerno).

