Basket A2/M, Valtur Brindisi vince con decisione a Vigevano

Brindisi vince con decisione nella insidiosa trasferta di Vigevano. La squadra di coach Pansa non ha avuto risposte contro un indemoniato Bryon Allen, autore di 32 punti in 36 minuti; ottima rientro in squadra di capitan Laquintana che firma la seconda miglior prestazione di squadra a quota 19 punti. Nella prossima giornata Brindisi affronterà la Fortitudo Bologna al PalaDozza, a proposito di trasferte difficili. I biancoblu della Effe hanno vinto nell’anticipo di questa giornata contro Forlì (76-71).

