Galatina, colpi di fucile contro autovelox sulla statale 101

Colpo di fucile sono stati esplosi nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio contro un autovelox installato lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli, all’altezza del territorio comunale di Galatina. L’apparecchio, danneggiato gravemente, è stato reso inutilizzabile.

A notare l’anomalia sono stati i vigili urbani durante il controllo remoto dell’impianto. Una pattuglia è stata subito inviata sul posto per verificare la situazione. Una volta accertato l’accaduto, sono stati informati la magistratura e la ditta incaricata della manutenzione, che ora è al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo.

Non è la prima volta che l’autovelox in questione viene preso di mira: già lo scorso anno era stato oggetto di vandalismo, con vernice spruzzata su flash e telecamera, provocandone il blocco temporaneo. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo accertamenti per risalire agli autori del gesto.

