Policoro, arrestato 54enne per atti persecutori verso il fratello e la cognata

POLICORO – Nelle scorse settimane i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno tratto in arresto un 54enne del luogo, perché da diversi mesi minacciava ripetutamente il fratello e la propria moglie. I rapporti tra le due famiglie deterioratesi nel tempo per contrasti sulla proprietà di alcuni beni immobili e la breve distanza fra le abitazioni dei due nuclei famigliari, rendeva il rapporto di vicinato invivibile costringendo le vittime a chiudersi in casa a seguito delle continue minacce di morte ricevute dal familiare. I numerosi episodi di minacce culminavano alcune settimane fa proprio in occasione di un intervento dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, su richiesta delle vittime tramite numero di emergenza 112. Nonostante la presenza dei militari, il 54enne continuava a minacciare di morte il fratello e la cognata, venendo prontamente bloccato dai Carabinieri nel momento in cui cercava di prendere dall’interno della propria autovettura un oggetto contundente con lo scopo di colpire le vittime.

Il 54enne veniva tratto in arresto e sottoposto a custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Matera. Successivamente l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto confermando la sottoposizione alla misura cautelare.

Si precisa, comunque, che gli accertamenti compiuti finora sono nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Per l’attività repressiva operata dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Matera, è stata fondamentale la perfetta conoscenza del territorio nonché la collaborazione delle vittime, che hanno riposto nelle Istituzioni la totale fiducia.

