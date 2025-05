Basket B2/M, Monopoli espugna Reggio Calabria ed è in semifinale playoff

La Manelli Basket Monopoli firma l’impresa anche in trasferta e vola in semifinale playoff di Serie C, battendo la Redel Reggio Calabria 70-76 al termine di una gara intensa ed equilibrata. Gli uomini guidati da Alessandro Ostuni chiudono la serie sul 2-0 e attendono ora la vincente tra Angri e Avellino, ferme sull’1-1, per conoscere l’avversaria del prossimo turno. Gara 1 della semifinale si disputerà domenica 25 maggio alla tensostruttura di via Pesce.

La partita ha regalato grande spettacolo, con i pugliesi capaci di restare lucidi nei momenti chiave grazie a un’ottima prova collettiva e alle 11 triple realizzate su 29 tentativi (38%). Cinque i giocatori in doppia cifra: Pazin (16), Calisi (14), Vitale (14), Spatti (11) e Preira (10). Nonostante il dominio a rimbalzo degli avversari (+16), Monopoli ha fatto valere precisione e freddezza nei momenti decisivi.

Il match si apre con un primo quarto equilibrato, chiuso sul 17-20 per gli ospiti. La Manelli tenta l’allungo nella seconda frazione, toccando anche il +11, ma Reggio Calabria risponde, guidata da Simonetti e Stamatis, e all’intervallo lungo si va sul 35-38.

Il terzo quarto vede ancora una Manelli efficace dall’arco con Pazin e Vitale protagonisti, mentre Milosevic capitalizza dalla lunetta per il +8. I padroni di casa rientrano fino al -1 con un parziale di 7-0, ma Monopoli non si scompone e chiude la frazione avanti 53-60.

Negli ultimi dieci minuti è Calisi a guidare i suoi con una tripla fondamentale, seguito da Spatti e Vitale, quest’ultimo decisivo con una bomba e i liberi della sicurezza. Reggio Calabria tenta il tutto per tutto con Ani e Stamatis, ma è ancora Pazin dalla lunetta a mettere il punto esclamativo sul match: 70-76 il punteggio finale.

Una prova matura e compatta per Monopoli, che ora guarda con fiducia alla semifinale.

Reggio Calabria–Manelli Monopoli 70-76

(17-20, 35-38, 53-60, 70-76)

Redel Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 9, Paulinus 12, Simonetti 17, Bonicciolli 7, Mazza n.e., Cessel 5, Donati 3, Stamatis 9, Dell’Anna 2, Mbenza 0, Pes n.e.

Manelli Basket Monopoli: Casato n.e.; Aguzzoli 0, Pazin 16, Spatti 11, Feruglio 3, Calisi 14, Preira 10, Vitale 14, Milosevic 8, Formica 0. All.: Ostuni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author