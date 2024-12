Basket B2/M, Monopoli: sesta vittoria consecutiva e vetta confermata

La Manelli Basket Monopoli continua a volare: sesta vittoria di fila per i ragazzi di coach Carolillo, che espugnano il Pala Colombo di Ruvo superando Bisceglie 77-88 in uno scontro diretto cruciale. Oltre a mantenere la vetta della classifica insieme ad Avellino, i monopolitani guadagnano due punti fondamentali in vista della seconda fase.

Dopo un primo quarto straordinario da 33 punti, Monopoli ha subito il ritorno di Bisceglie, capace di rientrare fino al 69-69 a fine terzo quarto. Nell’ultima frazione, però, i biancoverdi hanno piazzato l’allungo decisivo, chiudendo con un parziale di 8-19.

Grande prestazione corale per la Manelli, con ben cinque uomini in doppia cifra: Laquintana (22 punti), Vitale e Milosevic (17), Preira (11) e Formica (10). Decisivi i numeri a rimbalzo (40-29) e l’ottima percentuale al tiro, con il 57% da due e il 40% da tre.

Il match

La Manelli parte fortissimo: Vitale inaugura il break con due triple consecutive, poi Calisi e Laquintana portano il punteggio sul 13-33 a fine primo quarto. Bisceglie reagisce nel secondo quarto, arrivando fino a -15, ma Monopoli tiene botta e va all’intervallo sul 40-54.

Nel terzo periodo, i padroni di casa completano una rimonta clamorosa, impattando sul 69-69 grazie a un parziale di 11-0 firmato da Suppi e Dancetovic. L’ultimo quarto, però, è tutto di Monopoli: Laquintana e Preira spingono i biancoverdi al +7, mentre Vitale chiude i conti con una tripla nel finale.

Le dichiarazioni

Coach Carolillo elogia la prestazione del gruppo: “Abbiamo avuto un ottimo approccio, giocando un primo quarto straordinario. Bisceglie è rientrata bene, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e a gestire con lucidità l’ultima frazione. È una vittoria importante per la classifica e per il morale”.

Lions Bisceglie-Manelli Monopoli 77-88 (13-33, 40-54, 69-69, 77-88)

Lions Bisceglie: Dancetovic 6, Dip 13, Suppi 15, El Agbani 1, Cavalieri 0, Di Camillo 5, Trentini 4, Okiljevic 21, Colombo 12. All.: Saputo.

Manelli Monopoli: Laquintana 22, Spatti 5, Calisi 5, Preira 11, Vitale 17, Milosevic 17, Formica 10. All.: Carolillo.

Classifica

Monopoli, Avellino 24; Bari, Brindisi 22; Bisceglie 20; Termoli 18; Molfetta 16; Benevento 14; Mola, Canosa, Corato 6; Taranto -1.

Prossimo appuntamento

Domenica alle ore 18, Monopoli ospiterà Benevento nell’ultima partita del 2024. Un’altra sfida da non sbagliare per mantenere il primato in classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author