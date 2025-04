Casarano, arrestati due 17enni per spaccio

Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Taurisano per detenzione e spaccio di cocaina a Casarano. Con loro sono stati denunciati a piede libero anche una donna di 36 anni e un uomo di 34, entrambi adulti e parenti dei ragazzi. L’operazione, condotta nell’ambito di un’indagine durata giorni, ha portato al sequestro di droga, contanti e strumenti per il confezionamento delle dosi.

L’indagine e il blitz

I sospetti della Polizia sono nati da un insolito viavai nei pressi di un’abitazione, dove diversi individui si fermavano con l’auto e si avvicinavano a piedi alla porta per uno scambio rapido, presumibilmente droga-denaro, gestito a turno dai due minori.

Durante il servizio, un acquirente è stato bloccato e trovato in possesso di 1,04 grammi di cocaina appena acquistati. A quel punto due agenti, fingendosi clienti, hanno suonato al campanello: una volta aperta la porta, è scattato il blitz con il supporto degli altri poliziotti appostati nei pressi.

Il materiale sequestrato

All’interno dell’abitazione, oltre ai due minorenni, erano presenti anche i due adulti indagati. La perquisizione ha portato al sequestro di: 19,75 grammi lordi di cocaina suddivisi in tre dosi; 190 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; due telecamere e dispositivi per la videosorveglianza; quattro telefoni cellulari; un tirapugni e un coltello a serramanico.

Droga nascosta nei terreni vicini

Durante l’operazione, in un fondo incolto adiacente all’abitazione è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 74 grammi di marijuana, a carico di ignoti.

I due minori arrestati sono stati accompagnati presso il Centro per minori di Monteroni, in attesa dell’udienza di convalida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author