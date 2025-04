Minacce alla segretaria Pd di Soleto, unanime condanna della politica

Una lettera anonima con offese e minacce, indirizzata alla segretaria del circolo Pd di Soleto, Enza Miceli, è stata rinvenuta questa mattina nella cassetta postale della sede del partito, poi pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale. Un gesto vile che ha scosso la comunità politica locale e regionale.

«Credo che ci siano dei confini che sarebbe meglio non valicare – ha commentato Miceli sui social – ma viviamo in un’epoca in cui, purtroppo, tutto sembra sdoganato, anche l’odio anonimo».

Ferma la reazione del mondo istituzionale. «La mia solidarietà alla segretaria cittadina e al Pd di Soleto – ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone –. È inaccettabile che qualcuno creda di poter intimidire chi si impegna per la propria comunità. La politica è confronto e rispetto, non violenza o minacce. Chi usa questi metodi agisce come un criminale, e come tale va isolato».

Anche il segretario regionale del Partito Democratico della Puglia, Domenico De Santis, ha espresso vicinanza e condanna: «Un gesto inqualificabile che mina i valori della democrazia. La politica deve essere uno spazio di dialogo, non un campo di scontro intimidatorio. Mi auguro che le autorità facciano piena luce sull’accaduto e assicurino i responsabili alla giustizia».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author