Basket B2/M, crisi Lions Bisceglie: secondo stop consecutivo

Seconda sconfitta consecutiva per i Lions Bisceglie, battuti da Monopoli 77-88 al palasport di Ruvo in una gara caratterizzata da ritmi intensi e un arbitraggio discutibile. Gli uomini di coach Fabio Saputo, partiti male e costretti a inseguire dal -20, hanno speso energie preziose per rientrare in partita, cedendo nell’ultimo quarto (parziale 8-19).

Primo tempo dominato da Monopoli

La squadra ospite è partita forte grazie a Milosevic, autore degli 8 punti iniziali. Le triple di Vitale e Laquintana hanno spinto Monopoli sul 13-33 alla fine del primo quarto. I Lions hanno provato a reagire nel secondo periodo, grazie a un parziale di 9-0 firmato Colombo, ma il vantaggio ospite è rimasto consistente all’intervallo (40-54). Da segnalare la prestazione del capitano Marcelo Dip, autore di 13 punti nei primi venti minuti.

La rimonta nel terzo quarto

Bisceglie ha ribaltato l’inerzia nel terzo periodo con un parziale di 29-15, trascinata da Rodriguez e dalle triple di Dancetovic, arrivando al pareggio sul 69-69. Tuttavia, un doppio fallo antisportivo ha portato all’espulsione di Colombo, privando i Lions di un elemento chiave.

Finale amaro per i Lions

Nell’ultimo quarto, Monopoli ha sfruttato le basse percentuali al tiro dei padroni di casa e la loro stanchezza per allungare nuovamente. Una tripla di Vitale ha chiuso i conti sull’86-75 a poco meno di due minuti dal termine.

I numeri della partita

Tra i protagonisti di Monopoli, spiccano Laquintana (22 punti) e Milosevic (17), mentre per i Lions Okiljevic (21) e Rodriguez (15) sono stati i migliori marcatori. Monopoli ha dominato a rimbalzo (40 contro 29) e ha mostrato maggiore concretezza nei momenti decisivi.

Lions Bisceglie-Monopoli 77-88

Lions Bisceglie: Rodriguez 15, El Agbani 1, Dancetovic 6, Trentini 4, Dip 13, Okiljevic 21, Colombo 12, Di Camillo 5, Cavalieri. N.e.: Camporeale, La Macchia. All.: Saputo.

Monopoli: Vitale 17, Calisi 5, Aguzzoli 1, Milosevic 17, Preira 11, Laquintana 22, Formica 10, Spatti 5. N.e.: Feruglio, Guarini. All.: Carolillo.

Arbitri: Pezzella (Napoli), Del Gaudio (Napoli).

Parziali: 13-33; 40-54; 69-69.

Note: Espulso Colombo al 25’ per doppio fallo antisportivo. Rimbalzi: Bisceglie 29, Monopoli 40. Assist: Bisceglie 14, Monopoli 16.

