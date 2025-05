Barletta, Romano: “Trattativa con Audace, clima positivo”

BARLETTA – La fumata non è nera, ma per arrivare a quella bianca servirà lavorarci ancora e soprattutto delicatamente. Resta positivo e ottimista Marco Arturo Romano: il presidente del Barletta, ospite durante l’ultima puntata di 1503, ha fatto il punto sulla trattativa con il gruppo Audace Barletta per un possibile allargamento della base societaria. Le interlocuzioni si sono protratte fino a pochi minuti prima della puntata di martedì su Teleregione, ma l’esito resta interlocutorio.

L’obiettivo di Romano è quello di potenziare il club biancorosso con nuovi ingressi che siano parte del territorio e che possano rendicontare quotidianamente l’operato societario. La trattativa verte anche sugli incarichi nell’organigramma, ma il presidente del Barletta non vuole un clima divisivo.

Si lavora, intanto, per la scelta di allenatore e giocatori per la Serie D 25/26. Il candidato principale per la panchina biancorossa resta Nicola Ragno, con cui ci sono fitte interlocuzioni. La settimana in corso potrebbe già portare ai primi riscontri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author