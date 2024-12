Basket A2/M, Nardò cade in un altro scontro diretto

HDL Nardò Basket perde ancora uno scontro diretto, questa volta contro Cento, al termine di una partita che sembrava poter rimettere in piedi ma che si è conclusa con un amaro 82-76 al supplementare. La squadra granata ha pagato le solite leggerezze nei momenti chiave, confermando le difficoltà contro le rivali di classifica.

Primo tempo: un Toro senza mordente

Alla Baltur Arena, Nardò parte con Nikolic, Woodson, Mouaha, Stewart Jr. e Iannuzzi. Cento è priva di Delfino e Sperduto, ma non sembra risentirne. I primi minuti vedono una Nardò molle in difesa e poco precisa al tiro, con Davis e Devoe che approfittano delle lacune per spingere i padroni di casa avanti. I granata chiudono il primo quarto sotto 18-14 e arrivano all’intervallo con un pesante -12 (35-23), incapaci di arginare l’energia e la concentrazione di Cento.

La reazione granata nel terzo quarto

Il rientro dagli spogliatoi segna un cambio di ritmo per Nardò, trascinata da Stewart Jr. e Mouaha. La difesa si compatta e l’attacco finalmente gira, con un parziale di 28 punti nel terzo periodo che riporta i granata in partita. La tripla di Stewart Jr. sulla sirena fissa il punteggio sul 51-51, rimettendo tutto in equilibrio.

Finale al cardiopalma e overtime fatale

Nel quarto periodo si gioca punto a punto, ma Nardò spreca troppe occasioni dalla lunetta, con Iannuzzi particolarmente impreciso (0/6). A 50 secondi dalla fine, il Toro è avanti di due, ma Cento trova il pareggio con Devoe (71-71) e manda la gara ai supplementari. Nell’overtime, le solite ingenuità granata – come il tecnico su Mouaha e una palla persa decisiva di Iannuzzi – permettono a Cento di prendere il controllo e chiudere 82-76.

Occasione sprecata

Nardò fallisce ancora una volta una sfida cruciale per la lotta salvezza, dimostrando discontinuità e fragilità mentale nei momenti decisivi. Una giornata da dimenticare, aggravata dal fatto che le rivali Vigevano e Livorno sono cadute, offrendo un’occasione d’oro per risalire in classifica. Servirà una scossa per invertire il trend.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author