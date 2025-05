Taranto, nuovo sequestro di cocaina al porto: il plauso di Maiorano

Trovati altri tre chili di droga in un container per un nuovo duro colpo al narcotraffico

Nuovo duro colpo al traffico di droga nel porto di Taranto. Circa tre chili di cocaina sono stati sequestrati nel corso di un’operazione congiunta condotta da Capitaneria di Porto, Squadra Mobile della Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta all’interno di un container. Un risultato importante, che giunge a pochissimi giorni di distanza da un altro maxi sequestro, che aveva portato al ritrovamento di trentacinque chili di cocaina e all’arresto di due cittadini georgiani.

L’operazione, definita “brillante” dagli stessi investigatori, si è conclusa con il sequestro dell’intero carico e l’avvio di nuovi accertamenti per individuare la rete criminale coinvolta nella distribuzione degli stupefacenti attraverso lo scalo ionico.

A manifestare il proprio sostegno all’azione delle forze dell’ordine è intervenuto il deputato ionico di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, membro della I Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha rilasciato una nota ufficiale.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle nostre Forze dell’Ordine, in particolare ai militari della Capitaneria di Porto, della Squadra Mobile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza – ha dichiarato Maiorano – per l’operazione che ha portato ieri al sequestro di circa tre chili di droga nascosta all’interno di un container nel porto di Taranto. Una brillante azione portata a termine con competenza, tempestività e alto senso del dovere, che arriva a distanza di qualche giorno dal clamoroso sequestro di ben trentacinque chili di cocaina, avvenuto sempre nel porto ionico, con il contestuale arresto di due corrieri di nazionalità georgiana”.

“Questo ulteriore intervento rappresenta un importante contributo nella lotta al traffico di stupefacenti – ha aggiunto – e nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.

Il porto di Taranto si conferma dunque non solo crocevia strategico per le rotte commerciali, ma anche sorvegliato speciale nel contrasto al narcotraffico internazionale. Le operazioni delle forze dell’ordine rappresentano un segnale forte, in un momento in cui la richiesta di sicurezza e controllo del territorio è particolarmente sentita dalla cittadinanza.

Maiorano ha infine ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, sottolineando il ruolo fondamentale della magistratura, degli organi investigativi e dell’intelligence nazionale per proteggere la legalità e rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato.

