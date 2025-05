Noicattaro, incidenti con fuga: la videosorveglianza incastra colpevoli

Cinque sinistri in un mese: grazie a telecamere e collaborazione civica, tutti i fuggitivi sono stati rintracciati

A Noicattaro, in appena un mese, si sono verificati cinque incidenti stradali in cui i conducenti responsabili si sono dati alla fuga senza prestare soccorso o fornire le proprie generalità. Ma nessuno di loro è riuscito a farla franca: tutti sono stati rintracciati e identificati grazie all’efficienza del sistema di videosorveglianza urbana e al contributo diretto dei cittadini.

A confermarlo è Gregorio Filograno, comandante della Polizia Locale di Noicattaro, che ha illustrato l’esito delle indagini su ciascun sinistro: “Cinque casi in cui qualcuno ha creduto di potersi sottrarre a danni causati e responsabilità, allontanandosi dal luogo del sinistro. In tutti e cinque gli episodi, i responsabili sono stati identificati grazie alle immagini della videosorveglianza”.

Un successo non scontato, reso possibile grazie alla copertura capillare delle telecamere attive sul territorio, recentemente potenziate con investimenti specifici dell’amministrazione comunale.

Anche Raimondo Innamorato, sindaco di Noicattaro, ha commentato i risultati con soddisfazione: “Ancora una volta emerge l’efficienza del sistema di videosorveglianza della città. Questo ci gratifica rispetto all’impegno che, come amministrazione, stiamo mettendo nel reperire risorse per integrare il servizio e renderlo sempre più tecnologico. È un impegno che garantisce equità verso i cittadini per bene che rispettano le regole e il territorio”.

Fondamentale, in più di un’occasione, è stato anche il supporto diretto della cittadinanza, che ha fornito segnalazioni utili e dettagliate. “L’alleanza tra istituzioni e comunità ha permesso di ricostruire ogni dinamica, individuare ogni veicolo e risalire con precisione a ogni conducente. Nessuno è riuscito a farla franca”, ha spiegato Filograno.

Il comandante ha inoltre lanciato un messaggio forte e chiaro: “Chi pensa che fuggire sia una soluzione, si sbaglia. La fuga, oltre a essere un gesto vile, può rappresentare un reato, punito con denuncia penale, ritiro della patente e, in certi casi, anche con la reclusione. Chi si ferma, soccorre e collabora, non solo adempie alla legge ma compie un gesto di civiltà”.

A Noicattaro, dunque, le strade non sono senza controllo. Gli occhi elettronici e il senso civico dei cittadini lavorano in sinergia, restituendo un chiaro segnale di legalità e sicurezza per tutti.

