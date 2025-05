Ex Ilva, PD a Zullo: “Emiliano difende Taranto da dieci anni”

Pagano, Stefanazzi e Lacarra: “Aiuto all’indotto mai mancato. Centrodestra in tilt, solo attacchi inutili”

“È inaccettabile che i parlamentari pugliesi della maggioranza accusino il presidente Michele Emiliano di inattività sul caso ex Ilva, proprio mentre il Governo Meloni si trova in evidente difficoltà nella gestione della vertenza”. È quanto affermano in una nota congiunta i deputati del Partito Democratico, Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra, intervenendo nel dibattito politico sulla crisi del polo siderurgico di Taranto.

Secondo i parlamentari dem, “Michele Emiliano si è sempre speso in prima persona negli ultimi dieci anni per difendere Taranto e i suoi cittadini, anche in momenti in cui al Governo c’era il centrosinistra”. Una risposta netta alle critiche mosse dal centrodestra, giudicate “scomposte e fuori luogo” rispetto alla complessità della situazione attuale.

I deputati PD sottolineano che, sebbene la competenza per le misure economiche a sostegno delle imprese dell’indotto non sia regionale, la Regione Puglia ha già espresso la volontà di intervenire, chiedendo al Governo nazionale una piccola modifica normativa per poter procedere alla liquidazione dei contributi.

EX ILVA, ZULLO: “DA EMILIANO PROMESSE MANTENUTE SU INDOTTO”

“Il contributo regionale è stato pensato come misura straordinaria per non lasciare sole le imprese del territorio e ora attendiamo un segnale di collaborazione dal Governo per permettere che le risorse vengano realmente utilizzate”, si legge nella nota.

Gli esponenti del Partito Democratico pugliese annunciano l’intenzione di presentare un emendamento nel primo provvedimento utile per risolvere la questione e sollecitano la maggioranza a evitare ostruzionismi. “Speriamo che la destra non intralci questa iniziativa, come già accaduto su altri temi”, scrivono i parlamentari, facendo riferimento anche al tema della decarbonizzazione, su cui accusano il centrodestra di “riposizionamenti improvvisi”.

“In questi dieci anni Emiliano e la Regione hanno fatto molto – concludono – mentre da Zullo e dal centrodestra abbiamo visto soltanto parole e cambi di posizione”.

