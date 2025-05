Via Jonica: il primo cammino accessibile del Sud Italia parte da Taranto

Percorso di 207 chilometri da Manduria a Matera dedicato a tutti, anche ai viaggiatori con disabilità

Il primo cammino accessibile del Sud Italia ha finalmente preso il via. Si tratta della Via Jonica, un percorso di 207 chilometri inserito nel Cammino Materano, che unisce il Salento alla Murgia, passando per le province di Taranto e Matera. Un itinerario interamente fruibile non solo a piedi e in bicicletta, ma anche in carrozzina grazie a mezzi e supporti dedicati, pensato per includere anche le persone con disabilità.

Il progetto, realizzato dall’associazione Naturalmente a Sud nell’ambito del bando C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile) promosso da Regione Puglia e Pugliapromozione, ha permesso di mappare e rendere accessibile il tracciato attraversando litorali, aree rurali, centri storici, ma anche luoghi di interesse culturale, naturalistico ed enogastronomico.

“La via è tracciata. Ora consegniamo questo patrimonio ai Comuni partner perché diventi una vera destinazione turistica”, ha dichiarato Andrea Polimeno, presidente di Naturalmente a Sud.

Un cammino inclusivo da vivere

La Via Jonica si snoda da Manduria a Torre Colimena, prosegue per Maruggio, Lizzano e Pulsano, arrivando a Taranto e culminando nel cuore della città, a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale. Il cammino prosegue con la Via Ellenica, da Matera a Crispiano, passando per Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola e Massafra.

Durante questa settimana, due gruppi di camminatori stanno testando le due tratte per verificarne la piena accessibilità. Tra i testimonial, la campionessa paralimpica Patrizia Saccà, l’atleta nazionale di paraclimbing Giuseppe Lomagistro e tanti altri professionisti, operatori sociali, guide e videomaker.

Il passaporto del viandante

Come nel celebre Cammino di Santiago, anche la Via Jonica avrà una sua Credenziale del Viandante, un “passaporto” che certifica le tappe percorse. Ogni punto del cammino offrirà un sigillo unico da apporre sulla credenziale e consentirà l’accesso a strutture di ospitalità accreditate.

Il percorso sarà celebrato il 17 maggio a Crispiano con la Festa del Cammino, un evento simbolico che chiuderà la fase progettuale e darà ufficialmente il via all’accessibilità della Via Jonica come prodotto turistico permanente.

Tutte le informazioni, le tappe, i contatti e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.camminomaterano.it.

