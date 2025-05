Oltre 100 squadre alla Granoro Cup 2025: record di iscrizioni

Si annuncia come un’edizione da record la Granoro Cup 2025, che tornerà a Bari il 24 e 25 maggio presso le strutture sportive Levante Center e Levante Center 2.0. Il torneo, giunto alla nona edizione, ha registrato oltre 100 squadre iscritte, provenienti da 30 società sportive dell’intera Puglia e suddivise nelle categorie Esordienti (2012-2013), Pulcini (2014-2015) e Primi Calci (2016-2017).

Un risultato straordinario che conferma l’importanza acquisita da questa manifestazione nel panorama del calcio giovanile regionale, grazie all’organizzazione congiunta di Gran Football Corato, Nick Calcio Bari e Levante Azzurro, con il patrocinio della Regione Puglia, di Sport e Salute e del Comune di Corato.

In attesa del fischio d’inizio, sono due gli eventi collaterali già in programma. Il primo si terrà venerdì 16 maggio alle ore 20:00, con la diretta speciale “Aspettando la Granoro Cup 2025” trasmessa sulla pagina Facebook di Gran Football Corato e sul canale YouTube di Kifra Tv, media partner dell’evento. Saranno svelati ospiti, dettagli organizzativi e curiosità, con la partecipazione di un rappresentante del Pastificio Granoro, title sponsor storico della competizione.

Il secondo momento sarà la conferenza stampa ufficiale, in programma mercoledì 21 maggio alle ore 10:30 presso la Sala Verde del Comune di Corato, con la presenza della Dott.ssa Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e dei partner del torneo.

“Crediamo profondamente nel valore dello sport come strumento educativo e di crescita – ha dichiarato Marina Mastromauro – soprattutto per i più giovani. La Granoro Cup rappresenta per noi un appuntamento fisso che ci permette di trasmettere messaggi positivi legati alla salute, all’alimentazione, al rispetto e alla tolleranza. Sostenere iniziative come questa significa investire nel futuro del nostro territorio”.

Oltre che un evento sportivo, la Granoro Cup 2025 si conferma così un progetto educativo e sociale che valorizza il fair play, la condivisione e i valori autentici dello sport, coinvolgendo centinaia di bambini e le loro famiglie in una due giorni all’insegna dell’entusiasmo e della sana competizione.

