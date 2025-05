Tutti in bici da Leverano a Porto Cesareo: nasce la nuova “Via del Mare”

Domenica 18 maggio evento conclusivo del progetto “Costruire Legàmi”. Si sperimenta il nuovo itinerario ciclabile del Salento

Una pedalata collettiva tra terra e mare per celebrare la mobilità sostenibile e il turismo lento nel cuore del Salento. È l’evento conclusivo del progetto “Costruire Legàmi: per un turismo di Comunità”, promosso dalla Cooperativa di Comunità di Leverano, che si terrà domenica 18 maggio con la sperimentazione della nuova “Via del Mare”, percorso ciclabile che collega Leverano alla costa ionica.

L’iniziativa, intitolata “A ruota libera”, invita cittadini, famiglie e appassionati di cicloturismo a partecipare a una giornata all’insegna della scoperta del territorio e della valorizzazione dei percorsi naturali e culturali locali. Il tracciato, lungo circa 40 chilometri, si sviluppa per lo più su strade rurali e secondarie a basso traffico, mettendo in connessione Leverano con Torre Squillace, Porto Cesareo e Torre Lapillo, in dialogo con le principali ciclovie esistenti, tra cui Ciclonica e la Ciclovia del Salento Ionico.

Il ritrovo è previsto alle ore 10 presso Masseria Signora Porzia, da dove partirà il tour ad anello. Durante il percorso è prevista una sosta al Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” di Porto Cesareo con visita guidata, seguita da una pausa pranzo in riva al mare e la possibilità di un tuffo nelle acque cristalline. Al rientro, verso le 17:30, aperitivo conviviale con prodotti locali e musica dal vivo: si esibiranno The Rubbish e Salento Dab Addiction con il loro dj set.

“È un’occasione imperdibile per vivere il Salento su due ruote” – spiega Francesco Quarta, responsabile del progetto – “scoprendo un patrimonio di paesaggi, torri costiere, masserie e storia locale spesso nascosto a chi percorre solo le arterie principali”.

L’ideatore del tracciato, Roberto Guido, sottolinea come questa nuova infrastruttura rappresenti un ulteriore tassello nella rete cicloturistica salentina, collegando percorsi esistenti con nuovi tratti capaci di offrire esperienze accessibili e sostenibili anche per le famiglie e i più piccoli.

La partecipazione è aperta a tutti, con una quota di 15 euro per chi utilizza la propria bicicletta, comprensiva di caffè di benvenuto, pranzo al sacco, visite guidate e aperitivo. È possibile anche noleggiare biciclette tradizionali o a pedalata assistita con un piccolo supplemento. Per info e prenotazioni: 375 6648030 – info.costruirelegami@gmail.com.

La nuova Via del Mare, oltre a unire simbolicamente terra e acqua, diventa ora un percorso fisico e ideale per un Salento più accessibile, lento e condiviso.

