Basket C/M, Clean Up Molfetta: colpo a Corato vale il quarto posto

La Clean Up Molfetta centra la sesta vittoria stagionale imponendosi 70-81 sul campo della Nuova Matteotti Corato, conquistando così il quarto successo consecutivo in trasferta dopo le affermazioni contro Brindisi, Trani e Foggia. Un risultato che proietta i molfettesi al quarto posto in classifica (12 punti in 10 gare) insieme a Mesagne.

La partita, rimasta equilibrata nei primi due quarti (37-36 all’intervallo), ha visto i biancorossi prendere il controllo nella ripresa grazie a un parziale decisivo di 10-18 nel terzo periodo (47-54) e un ultimo quarto in cui Chiriatti ha messo la firma sul massimo vantaggio (+14) con la tripla del 57-71.

Prestazione corale di grande livello per la squadra di coach Gesmundo, con cinque atleti in doppia cifra: Infante (17 punti e 5 assist), Delmas (16 punti), Scarpone (14 punti), Chiriatti (12 punti) e Mezzina (11 punti e 11 rimbalzi).

La cronaca

La Clean Up parte con il quintetto formato da Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante. I padroni di casa, guidati da Ambrico, iniziano bene e mettono a segno un parziale di 8-0 (16-11) dopo un buon avvio di Infante. Il primo quarto si chiude sul 18-15 per Corato, ma nel secondo periodo le triple di Delmas e Mezzina riportano avanti i molfettesi (19-24). La squadra di casa risponde con Obiekwe Sam, che con due triple consecutive firma un parziale di 10-0 (34-30). All’intervallo, però, Molfetta resta a contatto (37-36).

Nel terzo quarto, la difesa molfettese sale di livello e i biancorossi, trascinati da Infante e Delmas, ribaltano il punteggio (47-54). Nell’ultimo periodo, Scarpone e Mezzina consolidano il vantaggio, mentre Chiriatti chiude virtualmente i conti con la tripla del massimo vantaggio (57-71). Corato non riesce più a reagire, e il match termina sul 70-81.

Le dichiarazioni

Soddisfatto coach Gesmundo nel post-gara: «Negli spogliatoi ho chiesto alla squadra maggiore intensità difensiva, e i ragazzi hanno risposto bene, pulendo i rimbalzi e trovando soluzioni offensive importanti. La calma nei momenti decisivi è stata la chiave del successo».

Sul rendimento esterno: «In trasferta abbiamo incontrato avversarie al nostro livello e giocato ottime gare. In casa, invece, ci siamo confrontati con squadre costruite diversamente, come Lecce».

Nuova Matteotti Corato-Clean Up Molfetta 70-81

Nuova Matteotti Corato: Cicivè 12, Obiekwe Sam 21, Sam Gaye 11, Spina Diana 12, Postigo Lopez 14. Allenatore: Ambrico.

Clean Up Molfetta: Infante 17, Delmas 16, Scarpone 14, Chiriatti 12, Mezzina 11. Allenatore: Gesmundo.

Parziali: 18-15; 37-36; 47-54; 70-81.

Arbitri: Spano e Conte.

Note: usciti per cinque falli Delmas e Spina Diana.

