Castello Svevo, addio riapertura: “Scelta sofferta, ma inevitabile”

ORIA – Nessuna riapertura del Castello Svevo in vista. Anzi: Borgo Immobiliare srl ha annunciato la sua decisione ufficiale di interrompere il piano di valorizzazione e riapertura del maniero. Una scelta “sofferta ma inevitabile motivata dalle limitazioni emerse durante la Conferenza di servizi preliminare, conclusasi nel gennaio scorso. E su cui Antenna Sud, facile e mesta profeta, aveva già ampiamente scritto e parlato. Eh sì, noi lo avevamo detto.

In sintesi, le restrizioni imposte sull’utilizzo commerciale degli spazi del castello, in particolare per l’organizzazione di eventi e ricevimenti – “Niente matrimoni e niente capodanni” – hanno compromesso la sostenibilità economica del progetto nella sua concezione iniziale. Eppure, lo stesso sindaco di Oria Cosimo Ferretti, a margine della Conferenza, si era mostrato eufemisticamente ottimista. I conti senza il castellano, praticamente.

Emanuela Romanin, portavoce di Borgo Immobiliare, spiega. “Contrariamente a quanto affermato, la nostra scelta di comunicare attraverso la stampa non è stata dettata dalla volontà di sottrarci al dialogo. Al contrario, rappresenta una comunicazione necessaria e trasparente nei confronti della comunità di Oria e di tutti coloro che riponevano fiducia nel rilancio del Castello, anche in termini di nuove opportunità occupazionali”. Nulla da contestare, anzi.

La società ha inoltre escluso l’intenzione di intraprendere azioni legali contro il parere del Suap (Sportello unico per le attività produttive), pur evidenziando – da diverse prospettive e per molteplici ragioni – potenziali profili di illiceità e illegittimità”.

Sia quel che sia, il castello è destinato a restare chiuso ancora a lungo.

Castello Svevo, nessun nuovo progetto

“Avviare un nuovo percorso di confronto con l’attuale amministrazione, con il rischio di sfociare nell’ennesima controversia, non rientrava nelle nostre intenzioni. Le precedenti esperienze – spiega la Romanin – ci hanno profondamente provato”.

Il riferimento è al tentativo, poi naufragato, di modificare lo strumento urbanistico all’epoca dell’amministrazione guidata da Maria Lucia Carone, poi naufragato a causa di richieste ritenute eccessive e di un clima percepito dalla società come “escalation” su obblighi e concessioni.

Insomma, Borgo Immobiliare non ha in programma di presentare nuove proposte o progetti esecutivi per il Castello di Oria. Gli sforzi della società, se mai, sono indirizzati altrove.

Visto che si trovava, Romanin ha infatti annunciato una nuova e significativa strategia di investimento nel settore turistico: la realizzazione di un esclusivo experience beauty hotel & spa di lusso. “La struttura, immersa in un’oasi verde di cinque ettari, offrirà suite raffinate con piscine private, cinque hammam, aree dedicate al relax e al fitness, una piscina principale e servizi di altissimo livello. L’ambizioso progetto mira a creare una destinazione d’eccellenza per una clientela internazionale esigente, con l’obiettivo di generare sviluppo economico, opportunità di lavoro qualificato e un impulso concreto al turismo di lusso nella provincia di Brindisi”. L’opposto di quanto accaduto con il Castello Svevo, chiuso da oltre un decennio eppure, secondo fonti qualificate, “Non in vendita”. E neppure accessibile, nonostante i proclami di una politica cittadina impotente di fronte al concetto di proprietà privata. Sacra e inviolabile, anche quando vincolata. Anche quando Facebook, uno scherzo di carnevale o un’IA assicurano ben altro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author