Basket A2/M, Valtur Brindisi-Vigevano 83-68: gli highlights

(Di Francesco Guadalupi) La Valtur Brindisi conquista la vittoria casalinga con l’Elachem Vigevano, 83-68 e continua a sperare in un posto diretto nei play off.

Una vittoria sofferta e maturata solo nell’ultimo quarto grazie a un Zei Brown trascinatore autore di 32 punti con 12/17 totale al tiro e 27 di valutazione.

Ma veniamo alla cronaca del match con i padroni di casa che non partono bene subendo subito la fisicità e le migliori percentuali dei lombardi. Galassi e Stefanini scaldano la mano creando il primo vantaggio importante per i gialloblù, col neoacquisto Francis che mette la ciliegina sulla torta alla prima sirena, 26-18 con 10 punti del folletto statunitense.

Coach Bucchi deve variare i quintetti, prova la doppia guardia italiana, Laquintana-Calzavara, con i pugliesi che punto su punto tornano in partita. È Brown a suonare la carica per la New Basket con tiri dall’arco e dalla media riportando, dopo sei minuti circa, la parità. Il parziale di 18-4 in favore dei brindisini porta anche la firma di capitan Laquintana, e la Valtur chiude avanti di sei punti la seconda frazione, 40-34.

Quando si torna in campo c’è subito il contro break degli ospiti con Leardini che esce bene dai 6,75 piazzando i punti del parziale di 8-0. Gran parte del tempino vede i lombardi avanti, ma ancora una volta, con la girandola di cambi Piero Bucchi trova il quintetto giusto per ribaltare il vantaggio e toccare il +9. Zei Brown è in fiducia totale, scrive 10 punti che danno energia e fiducia a Brindisi, ma al trentesimo l’Elachem è sempre attaccata, 63-59.

Nell’ultimo quarto, però, Del Cadia e compagni hanno una marcia in più rispetto a Vigevano che appare scarica. Gli attacchi di Brindisi piacciono per qualità ed intensità, con la difesa che impedisce facili soluzioni alle bocche di fuoco degli ospiti. La doppia cifra di vantaggio da parte dei biancoazzurri viene confezionata a metà frazione con Vigevano che alza bandiera bianca. Nel minuto finale c’è spazio per i giovani Buttiglione, Valente e Jahier, ma nessuno dei tre riesce a scriversi a referto.

Prossima giornata gara difficile per la New Basket di scena a Forlì, prima di chiudere la fase regolare nel PalaPentassuglia per la sfida interna con l’Urania Milano.

