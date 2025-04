Crotone-Foggia 3-2: vittoria decisiva per i calabresi, che salgono al terzo posto

Il Crotone vince per 3-2 contro il Foggia in una partita intensa e ricca di emozioni, raggiungendo così il terzo posto in classifica, affiancando il Monopoli. La squadra di mister Longo ha messo in mostra buona qualità di gioco, anche se il Foggia, nonostante la sconfitta, ha dato segnali positivi.

Equilibrio nella prima frazione

Il match prende il via con un ritmo veloce e un Foggia subito propositivo. Zunno, infatti, prova la via del gol al secondo minuto, ma senza fortuna. Ben presto, però, è il Crotone a farsi preferire sul piano del gioco. Al 9’, la squadra calabrese trova il vantaggio grazie a un bel passaggio di Murano, che permette a Gomez di superare De Lucia con un preciso tiro in porta.

Il Foggia, tuttavia, non si lascia intimorire e reagisce con forza. Al 33’, Zunno si invola in area e subisce un fallo. L’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore. Santaniello trasforma con freddezza, ristabilendo la parità sul 1-1 e chiudendo la prima metà del match in perfetto equilibrio.

Ripresa da incorniciare per il Crotone

Nella seconda parte, il Crotone sembra più energico e motivato. Al 54’, Cargnelutti, di testa, trasforma un calcio d’angolo dalla destra in un gol che riporta avanti i calabresi. Passano pochi minuti e Groppelli, al 57’, segna il suo primo gol in campionato con un tiro che si insacca a De Lucia battuto, portando il Crotone sul 3-1.

Il Foggia, purtroppo per i rossoneri, non riesce a reagire come vorrebbe. Tuttavia, gli uomini di Zauri non mollano e trovano una nuova speranza al 75’ grazie a una punizione straordinaria di Emmausso. Il tiro dal limite dell’area finisce sotto l’incrocio dei pali, con De Lucia che non può fare nulla per evitare la rete. Il punteggio si fa 3-2, ma non ci sono più occasioni per completare la rimonta.

Un finale di partita in controllo per il Crotone

Nei minuti finali, il Crotone controlla il vantaggio, non rischiando nulla e mantenendo saldamente il controllo della gara. Il Foggia, pur lottando fino all’ultimo, non riesce a concretizzare i pochi tentativi che si presentano.

Con questa vittoria, il Crotone raggiunge il Monopoli al terzo posto in classifica, a conferma di un buon momento di forma e di una solidità che può portare la squadra lontano. Per il Foggia, invece, la sconfitta è certamente amara, ma la prestazione è da considerarsi positiva considerando le difficoltà di organico e le difficoltà extra-campo. La squadra pugliese dovrà concentrarsi sulle prossime partite per centrare l’obiettivo della salvezza.

La cronaca

90+5′ Termina l’incontro: Crotone-Foggia 3-2

90+2′ Crotone pericoloso: Stronati serve Tumminello, che pesca l’angolo basso con un tiro preciso, ma De Lucia interviene prodigiosamente e devia in calcio d’angolo.

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Ancora padroni di casa pericolosi: serpentina di Gallo, che serve Vitali. Quest’ultimo prova il tiro a giro, ma il pallone termina a lato.

87′ Squillo del Crotone: cross di Gallo per Stronati, che si avvita e colpisce di testa, ma non trova la porta. Il pallone termina sul fondo, a lato

82′ Sostituzione per il Foggia: esce Gala, entra Brugugnone.

82′ Doppia sostituzione per il Crotone: escono Silva e Murano, entrano Ricci e Schirò.

81′ Ammonito Silva per il Crotone

75′ GOOOOOOOOOOLLLLL EMMAUSSO! IL FOGGIA RIAPRE LA PARTITA! Punizione spettacolare dai 25 metri: la sfera si infila sotto l’incrocio dei pali, imparabile per D’Alterio.

72′ Sostituzione per il Crotone: esce Vinicius, entra Stronati.

68′ Doppio cambio per il Foggia: fuori Camigliano e Orlando, dentro Emmausso e Felicioli.

63′ Sostituzione per il Crotone: esce Gomez, entra Tumminello.

59′ Doppia sostituzione per il Foggia: escono Tascone e Santaniello, entrano Danzi e Sarr

57′ GOOOOOOOLLLLLLL GROPPELLI! TERZA RETE DEL CROTONE! Azione fulminea dei padroni di casa: tiro dalla destra deviato da De Lucia, il pallone arriva sui piedi di Groppelli, che scocca un destro imprendibile.

54′ GOOOOOOOLLLLL CARGNELUTTI! CROTONE NUOVAMENTE IN VANTAGGIO! Calcio d’angolo dalla destra, la palla arriva a Cargnelutti che, con una grande torsione, colpisce di testa e firma il 2-1. De Lucia forse poteva fare qualcosa in più.

53′ Crotone vicino alla rete: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Silva controlla al limite dell’area e lascia partire un tiro velenoso, deviato in corner dalla difesa.

46′ Iniziata la seconda frazione di gara!

Sostituzione per il Crotone: fuori Guerini, dentro Rispoli.

SECONDO TEMPO

Intervallo

45+1′ Termina il primo tempo: Crotone-Foggia 1-1. Prima frazione di gioco equilibrata, con il risultato di parità che rispecchia quanto visto in campo. Restate con noi per le emozioni del secondo tempo!

45′ Un minuto di recupero

44′ Ammonito Tascone per il Foggia: intervento falloso a centrocampo ai danni di Gallo

37′ Ammonito Groppelli per il Crotone: ha trattenuto la maglia di Gala durante un contropiede del Foggia.

34′ GOOOOOOOLLLLL SANTANIELLO! IL FOGGIA PAREGGIA! Rigore perfetto dell’attaccante rossonero: pallone da una parte, D’Alterio dall’altra. Santaniello firma l’1-1 e riporta in parità il match

33′ Rigore per il Foggia! Di Pasquale stende Zunno in area e l’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore

27′ Foggia pericoloso: assist di Salines per Orlando, che da solo al limite dell’area tenta la deviazione, ma il pallone termina fuori. Un’occasione ghiotta, poteva fare decisamente di più l’attaccante tarantino di nascita.

22′ Ancora i padroni di casa in avanti: Gallo inventa per Silva, che con un dribbling stretto si libera e calcia di sinistro, sfiorando il palo della porta difesa da De Lucia.

9′ GOOOOOL GOMEZ! CROTONE IN VANTAGGIO! Palla persa a centrocampo dal Foggia e contropiede fulmineo dei rossoblù: Murano scatta sulla destra, si trasforma in uomo-assist e serve con un cross rasoterra Gomez, che brucia tutti sul tempo e, di prima, batte un incolpevole De Lucia.

2′ Subito pericoloso il Foggia: azione personale di Zunno, che prova il tiro con un destro rasoterra e costringe D’Alterio a distendersi per deviare il pallone.

1’Iniziata!

PRIMO TEMPO

CROTONE-FOGGIA 3-2 | 9′ Gomez (C) – 34′ Santaniello (F) – 54′ Cargnelutti (C) – 57′ Groppelli (C) – 75′ Emmausso (F)

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio 6; Guerini 5.5, Cargnelutti 6.5, Di Pasquale 6, Groppelli 6.5; Gallo 6.5, Vinicius 6; Vitale 6.5, Gomez 7, Silva 6.5; Murano 6. A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Rispoli 6, Cantisani, Cocetta, Schirò SV, Stronati 6.5, Vilardi, Tumminello 6, Ricci SV. Allenatore Emilio Longo

FOGGIA (4-3-3): De Lucia 5; Salines 5.5, Camigliano 5.5, Parodi 5.5, Silvestro 6; Tascone 5.5, Da Riva 6.5, Gala 6; Zunno 7, Santaniello 6.5, Orlando 5. A disposizione: Perina, De Simone, Felicioli 5.5, Marzupio, Dutu, Danzi 5.5, Pazienza, Kiyine, Brugognone SV, Sarr 5.5, Touho, Emmausso 7. Allenatore Luciano Zauri

ARBITRO: Alfredo Iannello della Sezione di Messina Assistenti: Antonio Aletta di Avellino e Luca Chiavaroli di Pescara Quarto ufficiale di gara: Adam Collier di Gallarate

Ammoniti: 37′ Groppelli (C) – 44′ Tascone (F) – 81′ Silva (C)

NOTE: Recupero: 1-5 Angoli: 6-3

