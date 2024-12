Basket A2/M: Nardò esonera Dalmonte, Mecacci nuovo coach

Svolta in casa Nardò Basket: il club ha comunicato l’esonero di Luca Dalmonte, affidando la guida tecnica a Matteo Mecacci, senese classe 1986, con un curriculum importante.

Dopo gli esordi nel 2011 alla Virtus Siena, ha guidato squadre come Lucca, Mens Sana Siena (promozione in A2 nel 2015) e Viola Reggio Calabria. Successivamente, Mecacci ha trascorso cinque stagioni a Cento, centrando la promozione in A2 nel 2020, i playoff nel 2022 e la finale di Coppa Italia nel 2023.

Curiosamente, la sua ultima panchina risale allo scorso 9 giugno contro Nardò. Mecacci dirigerà domani il primo allenamento al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.

