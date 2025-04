Incidente sulla Bisceglie – Andria, perdono la vita mamma e figlia incinta

E’ un tragico bilancio quello dell’incidente avvenuto questa notte sulla strada provinciale Bisceglie – Andria in territorio di Trani. A perdere la vita sono state due donne, la barlettana Rosa Mastrototaro di 62 anni e sua figlia Margherita Di Liddo, classe ’93, nata a Trani ma residente a Bisceglie. A rendere ancora più grave l’accaduto lo stato interessante di quest’ultima. Margherita infatti era stata trasportata nella notte in ospedale ad Andria dove è arrivata già morta. I sanitari del “Bonomo” hanno provato a salvare il feto ma non c’è stato nulla da fare. Il papà della ragazza, che viaggiava con lei e con la moglie (anch’essa deceduta), si trova invece ricoverato nel reparto di ortopedia a causa della rottura del femore. I veicoli coinvolti nello schianto sono stati sequestrati dagli inquirenti che ora dovranno ricostruire la dinamica di questa tragedia che ha distrutto una famiglia.

