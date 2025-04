Serie A, Juventus-Lecce vietata ai tifosi ospiti

Per la partita Juventus-Lecce, in programma venerdì 12 aprile all’Allianz Stadium di Torino, è stata vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella provincia di Lecce. Lo stabilisce un’ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, emessa dopo le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e del questore Paolo Sirna.

All’origine del provvedimento, i gravi episodi avvenuti durante la gara d’andata dello scorso 1° dicembre, quando un gruppo di ultras salentini, travisati e armati di bastoni, tentò lo scontro con i tifosi juventini.

La vendita dei biglietti resterà comunque consentita ai soli possessori della tessera del tifoso del Lecce non residenti nella provincia.

