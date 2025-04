Balvano, investe il sindaco per vendetta: 81enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Balvano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato, venerdì 4 aprile 2025, e posto ai domiciliari un 81enne ritenuto responsabile di tentato omicidio.

L’uomo è accusato di aver investito volontariamente il sindaco Enzo Di Carlo la mattina di domenica 23 marzo, mentre il primo cittadino stava attraversando la strada dopo essere uscito dal suo studio medico.

Le immagini di videosorveglianza del centro abitato mostrerebbero l’anziano alla guida del proprio veicolo mentre sterza bruscamente in direzione del sindaco, travolgendolo, senza alcun tentativo di frenata.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, il gesto sarebbe legato a un rancore maturato dall’81enne per la mancata assunzione del figlio in Comune, dopo un breve impiego come autista.

Il GIP, pur nel rispetto della presunzione di innocenza, ha valutato concreto il rischio di reiterazione del reato, disponendo la misura cautelare.

