Milano, rubavano pneumatici in 2 minuti: arrestati due foggiani

Specializzati nei furti lampo di cerchioni e gomme, due uomini originari della provincia di Foggia, di 30 e 36 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Milano con l’accusa di essere gli autori di una serie di colpi messi a segno tra il 27 e il 30 marzo scorsi.

Nel box di viale De Marchi, nella zona nord della città, gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno trovato undici treni completi di pneumatici con cerchi in lega, attrezzature professionali per lo smontaggio rapido – chiavi a croce, cric, walkie talkie, strumenti per svitare bulloni di sicurezza – e blocchetti di legno usati per sostenere le auto derubate.

Le indagini, partite il 31 marzo dopo sette denunce in pochi giorni, hanno permesso di risalire a una vettura sospetta e a un B&B dove i due indagati alloggiavano. La loro auto era stata modificata per trasportare la refurtiva, eliminando i sedili posteriori. Nei telefoni, gli agenti hanno trovato foto di cerchi rubati e del box utilizzato come deposito.

Il modus operandi era collaudato: in meno di tre minuti, i due smontavano tutti e quattro gli pneumatici, caricavano la refurtiva e si dileguavano. Entrambi sono noti alle forze dell’ordine per precedenti simili.

