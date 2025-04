Controlli del NAS a Taranto e Brindisi: chiuse due strutture per studenti in gita

I Carabinieri del NAS di Taranto hanno condotto una vasta operazione di controllo nelle strutture ricettive delle province di Taranto e Brindisi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti in gita scolastica. In totale sono state ispezionate 35 strutture alberghiere, delle quali ben 17 – oltre il 50% – sono risultate non conformi alle normative vigenti.

Nel corso dei controlli sono state accertate 35 violazioni amministrative, che hanno portato alla segnalazione di 17 persone alle Autorità Amministrative competenti. Sequestrati 750 chilogrammi di alimenti vari, risultati privi di tracciabilità, e disposta la chiusura di un albergo e di un agriturismo. Il valore complessivo dei provvedimenti adottati è stato stimato in circa 4.500.000 euro.

Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la gestione difforme del titolo autorizzativo, la presenza di alimenti non tracciati, e l’utilizzo di acqua non conforme ai parametri microbiologici, ritenuta non idonea al consumo umano.

L’intervento dei militari ha voluto ribadire la centralità del rispetto delle norme igienico-sanitarie, soprattutto in contesti che coinvolgono minori.

