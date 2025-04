The Voice Senior: Patrizia Conte in finale, Franco Cosa si ferma a un passo

Patrizia Conte vola in finale a The Voice Senior, conquistando nuovamente pubblico e coach. L’artista di Taranto, come già accaduto nelle Blind Auditions, ha infiammato il palco del talent show in onda su Rai 1 con una vibrante interpretazione di “Portami via” di Mina, guadagnandosi l’accesso alla finale nel team guidato da Gigi D’Alessio.

Non ce l’ha fatta invece Franco Cosa, anche lui in squadra con D’Alessio. Il cantante si è esibito con un’intensa versione di “Georgia on my mind” di Ray Charles, ma nonostante la performance carica di emozione e il forte apprezzamento del coach – «Sono orgoglioso, grazie per avermi scelto» – il suo percorso si è fermato a un passo dalla finale.

L’avventura continua dunque per Patrizia Conte, che rappresenterà con orgoglio la città di Taranto nell’ultimo atto del celebre programma musicale.

