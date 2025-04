Tragedia sui binari tra Monopoli e Fasano: un morto, disagi sulla circolazione

Un uomo di circa 40 anni è morto nella mattinata di sabato 5 aprile, intorno alle 6.00, dopo essere stato investito da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Bari-Lecce, nel tratto compreso tra Monopoli e Fasano. L’ipotesi di un gesto volontario non è esclusa: sull’accaduto indagano i carabinieri e la Polizia ferroviaria.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico ferroviario, con ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni che hanno interessato numerosi treni, tra cui tre Frecciarossa e due Intercity. La circolazione è ripresa parzialmente su un solo binario.

Alcuni convogli, come l’Intercity Lecce-Bologna delle 6:23 e il Lecce-Bolzano delle 8:20, sono stati deviati sulla tratta alternativa via Gioia del Colle, saltando le fermate di Ostuni, Fasano e Monopoli. Trenitalia ha attivato corse sostitutive con bus e assistenza ai passeggeri per limitare i disagi.

