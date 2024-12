Taranto, Cazzarò: ‘Tolgo il disturbo, lasciate in pace la mia famiglia’

“A scanso di equivoci, domani firmerò le mie dimissioni. Chi ha messo la faccia fino ad ora se ne va e toglie il disturbo. Lo faccio solo perché quella maglia è l’unica cosa che per me conta davvero. Se non piaccio, ci sta, ma la famiglia dovete lasciarla stare”. A scriverlo, sui social, è Michele Cazzarò, ormai ex allenatore del Taranto che annuncia l’addio con un chiaro gesto di responsabilità e rispetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author