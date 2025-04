Altamura, con il Picerno obiettivo salvezza matematica

Non resta altro che la salvezza aritmetica, da conquistare con quanta più serenità possibile in queste quattro giornate rimaste a disposizione. Al “D’Angelo” arriva il Picerno, in una gara in cui l’Altamura sarà chiamata a ritrovare quelle motivazioni che, nonostante i playoff fossero ancora alla portata, sembrano esser mancate in occasione delle ultime due sconfitte nette contro Potenza e Messina. Alla vigilia della sfida ai lucani mister Di Donato spiega il momento poco brillante dei suoi e guarda già al futuro in attesa della conquista certa della permanenza in Serie C.

