Bitonto, salvezza in pugno. Brilla Campi ultimo step

Un treno salvezza colto con puntualità dal Bitonto, capace di spezzare le reni ad uno Spinazzola dai grandi numeri, per tre punti pesantissimi. Se congelassimo la classifica, a novanta minuti dal termine, il Leoncello neroverde sarebbe salvo, visto il distacco di dieci punti sul Corato diciassettesimo. Per tagliare il nastro della permanenza servirà battere il Brilla Campi, all’ultima giornata, in una partita che sarà particolarmente attenzionata, vista la posizione in bilico dei salentini. Dell’eventuale vittoria del Bitonto potrebbero beneficiarne in molti, la stessa rischierebbe di costare ai salentini la retrocessione diretta, riaccendendo le flebili speranze del Corato. Fari puntati, dunque, sul “Palmiotta” di Modugno.

Stagione tribolata per i neroverdi: via Marasciulo, via Bitetto, in due soli 14 punti in quindici gare. L’arrivo di mister Modesto ha cambiato le carte in tavola: il Bitonto ha pian piano risalito la china grazie alla cura del tecnico, bitontino doc, c’è la sua mano in 37 dei 51 punti totalizzati finora. Tre illustri vittorie consecutive, contro Bisceglie, Polimnia e Spinazzola, 30 punti nelle ultime 18 gare, dato più che positivo alla luce dei soli 21 punti al giro di boa.

