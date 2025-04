Basket A2/M, Brindisi affronta un Piacenza con l’acqua alla gola

Si apre sabato 5 aprile la 35ª giornata del campionato di Serie A2 con la sfida tra UCC Assigeco Piacenza e Valtur Brindisi (palla a due ore 18:00 al PalaBanca). Un match cruciale per i padroni di casa, costretti a vincere per non dire addio con certezza matematica alla categoria con quattro turni d’anticipo. Situazione opposta per la formazione pugliese, ancora in corsa per un posto tra play-in e play-off in un gruppo di squadre racchiuse in pochi punti.

Nel match d’andata, al PalaPentassuglia, Brindisi si impose 79-68 con una prestazione solida: Radonjic fu MVP con 16 punti e un perfetto 6/6 al tiro, mentre Fantoma chiuse con 15 punti. Per la sfida di sabato saranno assenti De Vico e Vildera, resta in dubbio proprio Tommaso Fantoma.

Coach Bucchi ha dichiarato: “Affronteremo una squadra all’ultima possibilità. Servirà attenzione e intensità fin dall’inizio. L’obiettivo è avere più rotazioni e coinvolgere tutti nei momenti chiave del match”.

La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass e in radio su Ciccio Riccio. Differita TV lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 in Puglia e Basilicata).

