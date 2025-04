Carra e Mauri trionfano tra le donne al Rally Regione Piemonte

Il Rally Regione Piemonte si chiude con un importante successo per Sara Carra e Federica Mauri, che si aggiudicano il primo posto nella classifica Femminile del secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Le due giovani – la salentina Carra al volante e la lombarda Mauri alle note – hanno ottenuto anche un sesto posto tra gli equipaggi Under 25 e sfiorato la top ten della categoria Promozione.

Un risultato frutto di costanza, ritmo e determinazione: sin dalla prova spettacolo iniziale, l’equipaggio ha messo in mostra talento e carattere, conquistando il terzo tempo assoluto tra gli Under 25. Nella seconda giornata, Carra e Mauri hanno dato vita a un acceso duello con le rivali del Femminile, fino all’ultima prova in cui le avversarie hanno ceduto, consegnando loro la vittoria.

«Sono soddisfatta – ha commentato Carra – stiamo crescendo gara dopo gara e questo risultato conferma che siamo sulla strada giusta. Ricevere i complimenti dagli addetti ai lavori ci motiva ancora di più a migliorare».

