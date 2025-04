New Basket Brindisi, via libera all’aumento di capitale: si apre a nuovi soci

I soci della New Basket Brindisi, riuniti nel pomeriggio di lunedì 14 aprile, hanno affidato al presidente Fernando Marino il mandato per convocare un’assemblea straordinaria con l’obiettivo di deliberare un aumento del capitale sociale. L’operazione punta a rafforzare la compagine societaria anche attraverso l’ingresso di nuovi soci e si inserisce nel percorso di consolidamento finanziario in vista delle prossime tappe del progetto “New Arena”, considerato strategico per il futuro del club.

Il comunicato del club

I soci della New Basket Brindisi Spa, riuniti questo pomeriggio, hanno dato mandato al presidente Fernando Marino di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria finalizzata all’ aumento del capitale sociale anche tramite l’ingresso di nuovi soci. Tale operazione straordinaria si rende necessaria per il rafforzamento della compagine societaria anche in virtù delle imminenti operazioni finanziarie necessarie per lo sviluppo del progetto “New Arena”.

