Basket A2/M, Nardò crolla in casa con Cento: granata in crisi profonda

Un incubo a occhi aperti. Al Pala San Giuseppe va in scena una delle peggiori versioni stagionali dell’HDL Nardò Basket, travolta senza appello dalla Sella Cento per 72-99. Una sconfitta pesantissima non solo nel punteggio, ma per ciò che rappresenta: il Toro sembra aver smarrito ogni certezza e l’atteggiamento in campo lascia spazio a più di una preoccupazione in vista dei play-out.

La partita si apre subito con segnali allarmanti. Il primo canestro arriva dopo due minuti e mezzo, ed è degli ospiti, che mostrano da subito maggior fluidità offensiva e solidità in difesa. Nardò, invece, fatica a costruire gioco, si isola nei singoli e sbaglia tanto. Alla fine del primo quarto è già notte fonda: 11-24.

Nel secondo periodo un’illusoria tripla di Smith sembra scuotere i padroni di casa, ma Cento continua a colpire con precisione chirurgica dall’arco (saranno 19 le triple a fine gara) e a metà partita il divario è già abissale: 24-53.

La ripresa è solo una formalità. I ragazzi di Mecacci provano a reagire, ma Cento gestisce con autorevolezza e continua a punire ogni errore difensivo. Nardò non riesce mai a riaprire realmente la contesa e nel finale il pubblico, sconsolato, assiste al 72-99 che sigilla un’altra domenica da dimenticare.

Serve un cambio di passo immediato. Al netto delle assenze e delle difficoltà, la squadra deve ritrovare compattezza e orgoglio, perché all’orizzonte ci sono i play-out e lo stato d’animo attuale rischia di compromettere tutto.

