“Chiarezza su aeroporto Grottaglie, audizione urgente in Commissione”

Marco Galante, consigliere regionale del M5S, ha richiesto l’audizione urgente in V Commissione Trasporti Debora Ciliento, assessore regionale, e di Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, in merito allo studio analitico trasmesso dalla Regione al Ministero delle Infrastrutture sulla continuità territoriale per gli scali di Grottaglie, Brindisi e Foggia.

«Taranto sconta da anni un grave isolamento infrastrutturale che frena lo sviluppo economico e turistico del territorio, ancor più ora che si avvicinano i Giochi del Mediterraneo 2026 – dichiara Galante -. È essenziale che l’aeroporto Arlotta venga finalmente aperto ai voli civili, e il riconoscimento della continuità territoriale è il passaggio chiave per renderlo possibile».

Il riferimento è all’analisi della domanda e offerta di trasporto nell’area degli scali di Taranto-Grottaglie, Brindisi e Foggia, inviata dalla Regione lo scorso 7 aprile al Ministero. Galante ha chiesto l’audizione per avere un aggiornamento puntuale sulla situazione dell’Arlotta e per conoscere i prossimi step previsti.

Il consigliere si unisce così alla richiesta già avanzata dalla consigliera Rosa Barone per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia, mentre a livello nazionale anche il senatore Mario Turco ha sollecitato il ministro Salvini per la convocazione della Conferenza di Servizi e per conoscere gli stanziamenti previsti per la continuità territoriale nel Sud.

«Il Movimento 5 Stelle è compatto su tutti i livelli istituzionali per arrivare in tempi rapidi all’apertura dell’Arlotta ai voli civili. I cittadini del territorio ionico meritano risposte concrete e immediate», conclude Galante.

