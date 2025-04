Basket C/M, Molfetta: prova di forza con la capolista Mesagne

Prova di forza della Clean Up Molfetta, che chiude la regular season con un convincente 77-46 sulla capolista Rossotono Mesagne, guadagnandosi il quarto posto in classifica e l’accesso ai playoff dove affronterà il Cus Foggia. I biancorossi di coach Gesmundo archiviano così la 26ª giornata con la sedicesima vittoria stagionale (a fronte di 8 sconfitte), agganciando Lecce in classifica ma chiudendo dietro per differenza canestri negli scontri diretti.

Il match del PalaPoli è stato senza storia: partita già indirizzata alla mezz’ora (52-33), contro un Mesagne privo di alcuni elementi chiave e mai realmente in partita. Quattro molfettesi hanno chiuso in doppia cifra, con Francesco Infante autentico mattatore del match: 22 punti, 11 rimbalzi, 4 assist e 30 di valutazione complessiva. Bene anche Suraci, Scarpone e Delmas (11 punti ciascuno).

La cronaca

Dopo un avvio equilibrato, Molfetta ha preso progressivamente il controllo della gara grazie all’energia di Didonna e ai punti di Suraci. All’intervallo i padroni di casa erano già avanti 39-22. Il secondo tempo è un monologo: triple di Infante e Delmas scavano il solco decisivo, con Mesagne mai in grado di rispondere. L’ultimo quarto è pura accademia, con Costa a fissare il punteggio finale sul 77-46 e Mezzina a regalare il massimo vantaggio sul +32.

Il commento di coach Gesmundo

«Abbiamo centrato il nostro obiettivo con sacrificio, lavorando in condizioni tutt’altro che ideali – ha spiegato l’allenatore –. In stagione abbiamo avuto poco tempo per allenarci, un roster con tanti esordienti in C e un infortunio pesante come quello di Delmas. Ma ci siamo guadagnati tutto. Ora testa ai playoff contro una squadra solida come Foggia».

MOLFETTA-MESAGNE 77-46

Parziali: 20-15, 39-22, 52-33, 77-46.

Clean Up Molfetta: Infante 22, Suraci 11, Scarpone 11, Delmas 11, Mezzina 9, Didonna 7, Chiriatti 4, Costa 2. N.e.: Patimo, Mongelli, Sasso. All. Gesmundo.

Rossotono Mesagne: Idrissou 11, Mucenieks 11, Mazzullo 8, Maralossou 7, Piscitelli 5, Kalan 3, Qittane 1. N.e.: Stella, Berdychevskyi, Oboichuk, Ndoye, Carriero. All. Olive.

Arbitri: Spano e Franco.

